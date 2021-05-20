«Легкий вариант»: зачем ФСИН предложила заменить мигрантов заключенными

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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать на различных объектах труд осужденных, чтобы компенсировать недостаток трудовых мигрантов. Такую идею он озвучил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. Эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», к инициативе отнеслись неоднозначно. О том, какие здесь есть нюансы и подводные камни — в нашем материале.

Как возникла проблема

Как объяснил «ВМ» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, сама по себе ситуация нехватки рабочих рук возникла из-за того, что в результате пандемии коронавируса и введения ограничений нашу страну покинули трудовые мигранты, занимавшие вакансии в целом ряде отраслей, главным образом в строительстве и ЖКХ.

— Мигранты занимали в этих сферах места в том числе и российских работников, потому что соглашались на меньшую оплату и худшие условия труда. Но дело в том, что в нашей стране, по официальным данным, около 4 миллионов безработных. Это достаточно большая цифра. И в таких условиях было бы разумнее освободившиеся рабочие места замещать не заключенными, а повышать на них уровень зарплаты и приглашать тех российских граждан, которые не находятся в местах лишения свободы, — считает зампред ФНПР.

Лайтовый вариант

Шершуков отмечает, что при использовании труда осужденного работает тот же принцип, что и с трудовым мигрантом. Ему определенно станут платить меньшую заработную плату, чем свободному гражданину, и с его стороны будут меньшие требования к условиям работы.

— Это очень легкий вариант решения своих вопросов для работодателя. Притом что все эти предложения реализуются в условиях, когда у нас огромное число людей без работы. А 20 миллионов тех, кто работает, получают зарплату на уровне МРОТ (минимальный размер оплаты труда — прим. «ВМ»), а это является бюджетом физиологического выживания по сути, — высказал свое мнение собеседник «ВМ».

По его убеждению, люди, которые сейчас находятся на свободе, не должны переживать, что их рабочие места вдруг займут заключенные.

Убийц не допустят

Правозащитник Михаил Сенкевич, более 20 лет занимающийся социальной адаптацией бывших заключенных, идею главы ФСИН одобрил. С точки зрения эксперта, она вписывается в рамки гуманизации уголовно-исполнительной системы. Если ее реализуют, то это вполне может повлиять и на решения судебных органов. Они чаще смогут выносить приговоры, не связанные с лишением свободы.

Однако привлекать к той же стройке, уборке улиц стоит далеко не всех, уверен специалист. Здесь, по его мнению, допустимо использовать труд тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести или даже, в исключительных случаях, тяжкие, но по которым назначено наказание не более пяти лет лишения свободы.

— Такие статьи, как «Убийство», «Изнасилование», «Педофилия», «Терроризм», не попадут в этот список, скорее всего. Да это и не нужно. Кроме того, по истечении определенного срока отбытия наказания заключенный может попросить изменить его на более мягкое, — добавил Сенкевич.

Нового ГУЛАГа не будет

Кроме того, в числе плюсов, помимо движения в сторону гуманизации наказания, Сенкевич видит то, что заключенные смогут приносить пользу обществу, поскольку на их содержание уходят огромные суммы, если рассматривать с точки зрения всех расходов. Так они смогут государству еще и налоги выплачивать в нормальном размере.

— Это хорошо для всех. И новый ГУЛАГ таким образом не появится. Нужно, правда, создать нормальные бытовые условия для их проживания и работы, а не такие, как сейчас у мигрантов. Также люди должны иметь возможность свободно передвигаться по территориям, где они работают, не под конвоем, как когда-то на стройках народного хозяйства. Более того, такие объекты даже не стоит обеспечивать вооруженной охраной, — считает спикер.

Михаил Сенкевич уверен, что побега осужденного за преступление небольшой или средней тяжести бояться в этом случае не стоит, потому как в нем даже не будет смысла. Ведь если заключенного отправят в колонию, то условия пребывания и оплата труда там будут намного хуже, чем на каких-нибудь стройках или в ЖЭКе.

Нужны хорошие условия для людей

Директор ФСИН, рассуждая на эту тему, также увидел необходимость в создании достойных условий труда для заключенных. По его словам, если эта идея будет реализована, то человек сможет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании даже с семьей.

Александр Калашников говорил, что уже обсуждал этот вопрос с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, где на золотых приисках работают мигранты из стран Средней Азии. А власти региона потом вынуждены организовывать чартерные рейсы для возвращения людей на родину.

Глава ФСИН убежден, что лучше для спецконтингента, к которому относятся осужденные и арестованные, построить общежития и дать рабочие места. Тогда будет решена и трудовая проблема, и заключенные смогут пройти социализацию. Привлекать к труду Калашников планирует тех, кто имеет право на принудительные работы, а таких заключенных в российских колониях 188 тысяч человек из 482 тысяч осужденных, передает ТАСС.

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