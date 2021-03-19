«Не хватает шоколада и фруктов»: правозащитник рассказал о жизни Фургала в СИЗО

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московский следственный изолятор «Лефортово» — одна из самых закрытых тюрем в России. Советская номенклатура, нынешние чиновники, инакомыслящие 70-х и сегодняшние нарушители закона о митингах — две эпохи плотно переплелись в стенах, пожалуй, самого загадочного СИЗО. Именно здесь уже почти год находится Сергей Фургал. О том, как живет экс-губернатор Хабаровского края, «Вечерней Москве» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Ах ты, степь широкая

Ах ты, степь широкая, степь раздольная,

Ах ты, Волга-матушка, Волга вольная…

— Мы ждали в коридоре, пока в комнату краткосрочных свиданий выведут Сергея Ивановича, и я невольно запел. То ли чтобы поддержать, то ли чтобы отметить временные вехи в судьбах людей, которые находятся в изоляторе «Лефортово», — начал свой рассказ Мельников.

Именно в этот момент по ту сторону стекла появился Фургал. Он был одет в спортивные штаны и серую кофту, а на его лице была еле заметная улыбка.

— Хорошо поете, — сказал правозащитнику Фургал.

По словам Мельникова, в последние визиты Фургал улыбался редко. Возможно, предположил правозащитник, плохое настроение могло быть связано с отсутствием писем, которые долгое время изымало следствие. Однако в последнюю встречу Фургал много шутил и в целом был в приподнятом настроении.

— Сейчас ему вновь начали поступать письма. Конечно, это лишь малая часть, но уже что-то, — сказал представитель ОНК.

Мельников подчеркнул, что бывший губернатор Хабаровского края каждый раз благодарит всех за теплые слова и открытки. В день рождения, 12 февраля, ему разрешили сделать несколько телефонных звонков своим родным. В тот же день около «Лефортова» состоялся небольшой концерт.

— Ну как концерт… Люди принесли колонку, микрофон и пели песни, чтобы поднять Сергею Ивановичу настроение. Я сомневаюсь, что он их слышал, но, наверное, все равно приятно, — рассказал Мельников.

По его словам, на одной из встреч Фургал сказал, что тем, кто находится под арестом, «отсюда виднее многие вещи». Когда Мельников попросил уточнить, что обвиняемый имеет в виду, тот с улыбкой ответил, что у сидящих в СИЗО есть больше свободного времени на размышления.

— Я раньше по-другому смотрел на многие вещи. До этого как-то не приходилось задумываться… Знаете, в СИЗО... оно как в армии. Очень не хватает шоколада и фруктов, — сказал Фургал в разговоре с представителем ОНК.

Мельников также отметил, что, помимо открыток, обвиняемому доставляют огромное количество посылок с продуктами:

— А как вы знаете, между камерами делиться нельзя. Был момент, когда передач было так много, что он не успевал съесть все, и продукты просто портились.

В разговоре с корреспондентом «ВМ» Мельников напомнил, что Фургал сидит в двухместной камере. Подробностей о соседе Сергея Ивановича правозащитник не раскрыл, однако отметил, что у Фургала с ним сложились хорошие и даже дружеские отношения.

Мельников подчеркнул, что условия содержания экс-губернатора соответствуют всем стандартам:

— Холодильник, телевизор, радиоприемник, тумбочка и настольный светильник, который Фургалу передали, чтобы ему было комфортнее читать по вечерам.

Мельников добавил, что экс-губернатор большую часть свободного времени читает. В основном художественно-историческую литературу.

СПРАВКА «ВМ»

Сергей Фургал обвиняется в серии покушений и убийств. По данным следствия, речь идет о преступлениях, совершенных в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

3 февраля Фургалу предъявили окончательное обвинение. Экс-губернатору инкриминируют покушение на двух и более человек, которое было совершено организованной группой. Его также обвиняют в убийстве двух и более человек, совершенном организованной группой по найму, с целью скрыть другое преступление, и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

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