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Бывшему мэру Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бывшему мэру Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение

Виктория Родимкина

Происшествия

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в среду, 3 февраля.

Экс-губернатора обвиняют в покушении на двух и более человек, которое было совершено организованной группой. Также Фургалу инкриминируют убийство двух и более человек, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, уточняется в ведомстве.

Дело Сергея Фургала

В четверг, 9 июля, Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.

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