Бывшему мэру Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в среду, 3 февраля.

Экс-губернатора обвиняют в покушении на двух и более человек, которое было совершено организованной группой. Также Фургалу инкриминируют убийство двух и более человек, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление и незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, уточняется в ведомстве.

Дело Сергея Фургала

В четверг, 9 июля, Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.

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