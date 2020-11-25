Срок ареста Сергею Фургалу продлили до марта

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Срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу продлили до марта. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская в пресс-службе суда в среду, 25 ноября.

Уточняется, что арест продлен до 9 марта 2021 года.

— Суд продлил в отношении Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее суд подтвердил законность возобновления следствия в отношении Фургала.

Дело Сергея Фургала

В четверг, 9 июля, Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.

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