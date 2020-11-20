Суд подтвердил законность возобновления следствия в отношении Фургала

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Басманный суд Москвы отклонил жалобу защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая попыталась оспорить возобновление следствия по событиям 2000-х годов. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в пятницу, 20 ноября.

По ее словам, жалоба адвоката была оставлена без удовлетворения. Она добавила, что данное решение вынесено еще в четверг, 19 ноября, передает РИА Новости.

Дело Сергея Фургала

В четверг, 9 июля, Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.

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