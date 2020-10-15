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Общественные наблюдатели заявили о необходимости обследовать Фургала
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Общественные наблюдатели заявили о необходимости обследовать Фургала

Вероника Кузьминова

Общество

Бывшему губернатору Хабаровского края необходима компьютерная томография, но ее не могут сделать в СИЗО. Об этом заявили представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

По их словам, у Фургала есть заболевание, требующее проведения КТ.

— Но следователь по неизвестной пока причине не передает необходимые документы от хабаровских врачей в лечебную часть СИЗО «Лефортово», где содержится экс-губернатор, — цитирует ОНК ТАСС.

Там добавили, если правоохранители примут решение о проведении КТ, Фургала необходимо будет доставить в гражданскую больницу.

Ранее Фургал заявлял, что у него постепенно падает зрение в СИЗО «Лефортово».

Что известно о задержании Сергея Фургала

В четверг, 9 июля, Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал политика на два месяца — до 9 сентября. Впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 18 октября.

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