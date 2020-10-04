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Фургал пожаловался на ухудшение зрения в СИЗО
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фургал пожаловался на ухудшение зрения в СИЗО

Виктория Родимкина

Происшествия

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в причастности к убийствам, заявил, что у него постепенно падает зрение в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая навестила Фургала в следственном изоляторе.

Она отметила, что бывший губернатор Хабаровского края чувствует себя хорошо, но, по его словам, он очень разозлен.

— Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже, — передает слова Фургала Литвинович.

Она отметила, что в «Лефортове» уже несколько человек пожаловались на такую проблему. Член ОНК посоветовала отвезти всех к офтальмологу в «Матросскую тишину», так как в «Лефортове» нет такого специалиста.

Кроме того, Фургал пожаловался, что ему не передают письма, а также не дают поговорить с адвокатом конфиденциально.

— Фургал был разозлен ужасно, разговаривал на повышенных тонах с сотрудником СИЗО, просто кричал. Я его таким еще не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным, — цитирует Литвинович ТАСС.

Что известно о задержании Сергея Фургала

В четверг, 9 июля, Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.

Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).

Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал политика на два месяца — до 9 сентября. Впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 18 октября.

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СИЗО«Лефортово»Сергей Фургал
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