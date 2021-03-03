Суд продлил арест экс-главе Хабаровского края
Басманный суд принял решение оставить экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО до лета. Об этом в среду, 3 марта, «ВМ» сообщил пресс-секретарь суда.
Сообщается, что Фургал останется под стражей до 8 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что экс-главе Хабаровского края было предъявлено окончательно обвинение.
Дело Сергея Фургала
9 июля 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела. Преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.
Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника банды. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны два депутата Думы Хабаровского края — Сергей Кузнецов (1954 год рождения) и Дмитрий Козлов (1981 год рождения).
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