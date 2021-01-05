Песков прокомментировал дело бывшего губернатора Хабаровского края Фургала
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву прокомментировал уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Видео опубликовано на YouTube.
— Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального характера отступают на второй план, — заявил Песков.
Пресс-секретаря российского лидера спросили, является ли это для Владимира Путина вопросом принципа. Песков ответил, что это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление.
Дело Сергея Фургала
9 июля 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, стоящей за несколькими особо тяжкими преступлениями, которые были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.
Сообщалось, что по данному делу уже задержаны и арестованы четыре активных участника его банды. При этом самого губернатора увезли в Москву на допрос. По данным СМИ, в рамках расследования дела в отношении главы региона были задержаны двое депутатов думы Хабаровского края: Сергей Кузнецов (1954 года рождения) и Дмитрий Козлов (1981 года рождения).
Уголовный процесс в отношении Фургала также прокомментировали в Кремле.
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