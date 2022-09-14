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Маньяка из Кемеровской области приговорили к пожизненному сроку

Степан Жирнов
Происшествия
Маньяка из Кемеровской области приговорили к пожизненному сроку
Фото: vk/id199549236

Мужчину, который изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК по в среду, 14 сентября.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Помимо этого осужденный выплатит два с половиной миллиона рублей компенсации родственникам.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в сентября 2021 года. Дети подошли к злоумышленнику в городе Киселевске, чтобы попросить у него семечек, чтобы покормить голубей.

Мужчина убедил девочек пойти с ним сперва в магазин, где он купил детям сладкого, а себе спиртного. После злоумышленник убедил пострадавших пойти у нему в гости, в заброшенный дом, в котором он временно проживал. Там, в состоянии алкогольного опьянения, он и совершил насильственные действия, после чего удушил детей, чтобы скрыть преступление.

Пропавших девочек хватились родители. 7 сентября их тела нашли в доме преступника, мужчину задержали.

В четверг, 9 сентября, СК предъявил обвинение Пестерникову по трем уголовным статьям. Обвиняемый полностью признал вину.

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