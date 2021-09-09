Две ушедшие из дома девочки пропали на севере Красноярского края

Фото: sudak.rk.gov.ru

В Красноярском крае полиция ищет двух девочек, которые ушли из дома в городе Лесосибирске. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что накануне в одной из социальных сетей появилась информация, что в Лесосибирске пропали две несовершеннолетние девочки. От родителей девочек по данному факту заявлений не поступало, передает РИА Новости.

Информация о пропавших девочках размещена на странице паблика «ЧП Лесосибирск» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении указано, что девочкам 13 лет, последний раз они были дома 7 сентября.

6 сентября две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00. Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

7 сентября СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Пестерников был задержан.