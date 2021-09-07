Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Называли мужчину дядя Витя»: появились подробности о пропаже школьниц в Кузбасской области

Илья Ашуров

Происшествия
«Называли мужчину дядя Витя»: появились подробности о пропаже школьниц в Кузбасской области
Фото: exp.mos.ru

Вечером 6 сентября в Киселевске начались поиски двух десятилетних школьниц, которые ушли в школу и не вернулись домой. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им «вкусности». Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину «дядей Витей».

В Сети также было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штраф стоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих.

Видео: Telegram / Mash

Очевидцы заявили, что школьниц видели около семи часов вечера у стоянки рядом с улицей Матросова, мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат», сообщает Mash.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кузбасской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

В ведомстве уточнили, что одну из пропавших зовут Ульяна. На вид ей 8–10 лет, рост 150 сантиметров. Приметы: светло-русые волосы, стрижка каре, худощавое телосложение, на лице веснушки. На девочке было платье синего цвета и красные кроссовки.

Вторую девочку зовут Настя. На вид ей также 8–10 лет, рост 150–160 сантиметров, короткие русые волосы.

Читайте также:
ДетиочевидцыКузбасс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте