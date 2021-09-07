«Называли мужчину дядя Витя»: появились подробности о пропаже школьниц в Кузбасской области

Фото: exp.mos.ru

Вечером 6 сентября в Киселевске начались поиски двух десятилетних школьниц, которые ушли в школу и не вернулись домой. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им «вкусности». Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину «дядей Витей».

В Сети также было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штраф стоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих.

Видео: Telegram / Mash

Очевидцы заявили, что школьниц видели около семи часов вечера у стоянки рядом с улицей Матросова, мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат», сообщает Mash.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кузбасской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

В ведомстве уточнили, что одну из пропавших зовут Ульяна. На вид ей 8–10 лет, рост 150 сантиметров. Приметы: светло-русые волосы, стрижка каре, худощавое телосложение, на лице веснушки. На девочке было платье синего цвета и красные кроссовки.

Вторую девочку зовут Настя. На вид ей также 8–10 лет, рост 150–160 сантиметров, короткие русые волосы.