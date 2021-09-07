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Тела пропавших в Кемеровской области десятилетних девочек нашли

Илья Ашуров

Происшествия
Тела пропавших в Кемеровской области десятилетних девочек нашли
Фото: МВД

Тела двух пропавших в Киселевске девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пастерников задержан. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщают СМИ.

По данным Telegram-канала Baza, полиция задержала Пастерникова. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Предполагаемый похититель двух девочек в Киселевске — 41-летний Виктор Пастерников. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пастерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

В Сети было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штрафстоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих.

Видео: Telegram / Mash

Вечером 6 сентября в Киселевске начались поиски двух десятилетних школьниц, которые ушли в школу и не вернулись домой. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

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