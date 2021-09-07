Стала известна личность предполагаемого похитителя двух школьниц в Кузбассе
Предполагаемый похититель двух девочек в Киселевске — 41-летний Виктор Пастерников. Ранее он был судим по статье о насилии. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.
Предположительно, именно с ним девочек видели в магазине и на улице радом с парковкой. По данным канала, Пастерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».
В Сети было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штраф стоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих.
Вечером 6 сентября в Киселевске начались поиски двух десятилетних школьниц, которые ушли в школу и не вернулись домой. Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им «вкусности».
Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину «дядей Витей».
Очевидцы заявили, что школьниц видели около семи часов вечера у стоянки рядом с улицей Матросова, мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат», сообщает Mash.
Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кузбасской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.
В ведомстве уточнили, что одну из пропавших зовут Ульяна. На вид ей 8–10 лет, рост 150 сантиметров. Приметы: светло-русые волосы, стрижка каре, худощавое телосложение, на лице веснушки. На девочке было платье синего цвета и красные кроссовки.
Вторую девочку зовут Настя. На вид ей также 8–10 лет, рост 150–160 сантиметров, короткие русые волосы.