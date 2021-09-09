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СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух девочек в Кемеровской области

Илья Ашуров

Происшествия
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве двух девочек в Кемеровской области
Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему Виктору Пестерникову, который подозревается в убийстве двух десятилетних девочек в Кемеровской области. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днем 6 сентября две десятилетние школьницы подошли к Пестерникову, который сидел на остановке с семечками в руках. Дети попросили у него семечки, чтобы покормить голубей. В ответ на это злоумышленник предложил им сходить в магазин для покупки сладостей и еды для птиц.

В магазине Пестерников купил обещанное, а также приобрел для себя алкоголь. После этого он убедил девочек пойти с ним домой. В заброшенном доме он изнасиловал детей, а затем убил. Спрятав их тела под матрасами, Пестериков ушел на работу.

7 сентября преступник был задержан. Тела погибших девочек обнаружили в его доме. Пестериков признался в содеянном.

— Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признает. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Пестериков обвиняется сразу по трем уголовным статьям: «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», «Изнасилование несовершеннолетней, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное аналогичное преступление» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное аналогичное преступление».

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