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СК возбудил уголовное дело о халатности органов надзора после убийства девочек в Кузбассе

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности органов надзора после убийства девочек в Кузбассе
Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту халатности органов профилактики, которые осуществляли надзор за Виктором Пестерниковым, подозреваемом в убийстве двух десятилетних девочек в Кемеровской области. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

В СК рассказали, что в 2009 году подозреваемый был осужден на десять лет за изнасилование. После того как он вышел на свободу, он должен был находится под административным надзором с соблюдением определенных ограничений вплоть до апреля 2027 года. Однако при переезде в другой город он не был поставлен на учет в органы профилактики.

— В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы,возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность», — говорится в сообщении.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

Во вторник, 7 сентября, СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

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