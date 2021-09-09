«Перестала подавать признаки жизни»: подозреваемый рассказал, как убивал девочек в Кузбассе

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео допроса 41-летнего Виктора Пестерникова, который подозревается в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Кемеровской области. На кадрах злоумышленник сознается в содеянном и рассказывает, как именно убил детей.

Пестерников заявил, что одна из девочек подошла к нему и попросила семечек, чтобы попросить голубей. Далее, в ходе следственного эксперимента он показывает, как душил одну из своих жертв.

— ... (душил — прим. «ВМ») пока не перестала подавать признаков жизни, — заканчивает свой рассказ преступник.

В конце допроса Пестерников полностью признает свою вину.

Две десятилетние девочки пропали без вести 6 сентября в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00.

По версии следствия, днем 6 сентября две десятилетние школьницы подошли к Пестерникову, который сидел на остановке с семечками в руках. Дети попросили у него семечки, чтобы покормить голубей. В ответ на это злоумышленник предложил им сходить в магазин для покупки сладостей и еды для птиц. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

В магазине Пестерников купил обещанное, а также приобрел для себя алкоголь. После этого он убедил девочек пойти с ним домой. В заброшенном доме он изнасиловал детей, а затем убил. Спрятав их тела под матрасами, Пестерников ушел на работу.

7 сентября преступник был задержан. Тела погибших девочек обнаружили в его доме.

В четверг, 9 сентября, СК предъявил обвинение Пестерникову по трем уголовным статьям, среди которых «Убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление».

По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по статье «Насильственные действия сексуального характера».

СК также возбудил уголовное дело по факту халатности органов профилактики, которые осуществляли надзор за Пестерниковым. Он должен был находиться под административным надзором с соблюдением определенных ограничений вплоть до апреля 2027 года.