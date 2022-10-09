Теневое правительство и искусственный вирус: четыре теории заговора, которые популярны до сих пор

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По данным антропологов теории заговора существовали всегда и являлись частью эволюционного процесса. Конспирологи убеждены, что любые масштабные события, происходящие на планете, имеют более глубокий смысл, чем людям это пытаются преподнести. «Вечерняя Москва» узнала у историка и конспиролога Сергея Тарасенко о самых популярных на сегодня теориях заговора, которые будоражат современные умы.

Миром правят иллюминаты

По словам эксперта, до сих пор многие верят, что странами правят не президенты, а некое теневое правительство, чья цель заключается в создании нового мирового порядка. Так называемые иллюминаты хотят уничтожить национальные границы и самоидентификацию людей. В их число некоторые специалисты в области конспирологии включают масонов, глобалистов, представителей Бильдербергского клуба, куда входят сильные мира сего — самые влиятельные и богатые люди планеты.

К участникам мирового тайного закулисья причисляют даже звезд шоу-бизнеса, деятелей культуры и науки:

— Многие верят, что знаменитый создатель мультипликационной империи Уолт Дисней был в числе масонов и нередко устраивал встречи тайного общества в своем имении. Конспирологи верят, что в своих мультиках он нередко зашифровывал странные послания мистического и сексуального характера, воздействуя тем самым на неокрепшие умы молодежи.

По словам Тарасенко, специалисты в области анимации действительно находили подобные фрагменты в работах студии. Последователи данной теории верят, что иллюминаты контролируют деятельность популярных артистов:

— Есть теория о том, что якобы звезды Голливуда, знаменитые исполнители обязаны использовать в своем творчестве символику иллюминатов (всевидящее око, бабочку монарх, пирамиду), чтобы оставаться в трендах. Например, в свое время королевой иллюминатов называли Рианну.

Кроме того, в некоторых композициях этих артистов часто можно разглядеть тайные послания, уточнил спикер.

COVID-19 — искусственный вирус

Из теории о влиянии мировой тайной элиты на человечество вытекает другая, более молодая теория, связанная с пандемией коронавирусной инфекции. По словам эксперта, когда появилась новая смертельная болезнь, а границы всех стран начали закрывать, это породило многочисленные слухи о том, что «кому-то это нужно».

— Люди всерьез начали говорить о том, что смертоносный вирус был специально выведен по приказу теневого правительства, чтобы сократить население планеты до одного миллиарда жителей. Второй популярной теорией, связанной с ковидом, считают версию о том, что США целенаправленно распространили выведенный в лаборатории вирус, чтобы начать войну с Китаем и снова обрести статус мирового лидера, — заметил Тарасенко.

По словам эксперта, есть и обратный вариант этой теории. Согласно ему, это китайские военные распространили болезнь, чтобы обрушить американскую экономику и стать мировым гегемоном.

Самой популярной версией эксперт считает ту, что связана со знаменитым филантропом Биллом Гейтсом, который давно перешел из IT-сферы в фармакологию, чтобы «создавать вакцины с чипами и управлять людьми»:

— Многие верят, что коронавирус был создан с целью чипирования человека посредством вакцинации, что позволит в дальнейшем полностью контролировать людей. И Гейтс якобы являлся главным инициатором этой идеи.

Лунная теория

Частым нападкам со стороны общественности, подвергается история о высадке американских космонавтов на Луну:

— Многие люди убеждены, что нога американцев никогда не ступала на лунную поверхность. А все фото и видео с прогулкой по поверхности естественного спутника Земли — это созданные в студии материалы. Такая видимость успеха в космической сфере якобы была создана в ходе холодной войны американцами для подъема чувства национальной гордости в противостоянии СССР.

Одним из главных аргументов, которые якобы доказывают неправдоподобность присутствия космонавтов из США на Луне, являются ролики, где видно, как американский флаг развивается на ветру. Что в принципе невозможно, поскольку на Луне нет ветра. Позже данное предположение было опровергнуто, уточнил историк.

Теракт 11 сентября — это дело рук США

После теракта 11 сентября в Нью-Йорке, где в результате случившегося были уничтожены башни-«близнецы», а в здание Пентагона влетел самолет и погибло огромное количество людей, многие начали выдвигать версии о том, что сами власти США совершили это страшное преступление, чтобы начать военную кампанию в Ираке и Афганистане.

— Кто-то всерьез верит, что с подачи Буша-младшего были убиты ни в чем не повинные граждане, чтобы обвинить в случившемся «Аль-Каиду»*. Главный мотив — оправдание вторжений в Афганистан и Ирак, а также интерес к нефтегазовым источникам на Ближнем Востоке, — продолжил конспиролог.

Более 80 процентов жителей США, согласно социологическим опросам, высказались за то, что правительство страны скрывает истинную причину случившегося и подробности трагедии, добавил Тарасенко.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.