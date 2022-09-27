Историк Попов рассказал, какие станции-«призраки» есть в московском метро

станция Троице-Лыково / Фото: Zemelya / CC BY 3.0

В московском метро существуют несколько станций-«призраков», по разным причинам не использующихся по назначению. На некоторые из них можно посмотреть и сейчас (например, временная «Первомайская» в депо «Измайлово»), а некоторые спустя время стали открыты для пассажиров («Шаболовская» и «Спартак»). Об этом «Вечерней Москве» рассказал историк и фотограф Московского метрополитена, блогер Александр Попов.

Эксперт сообщил, что в московском метро есть две закрытые станции, расположенные в депо.

— Одна — «Первомайская», она находится в одноименном депо. Вторая — «Калужская», тоже находится в одноименном депо. Обе станции строились как временное решение до тех пор, пока не будет осуществлено продолжение строительства Покровского радиуса в сторону станции метро «Первомайская» и Калужского радиуса на юг, в сторону «Теплого Стана». «Первомайская» функционировала с 1954 по 1961 год, «Калужская» — с 1964 по 1974 год, — объяснил Попов.

По его словам, станция в депо «Калужское» была выполнена в очень утилитарном стиле, без какого-либо оформления. Станция, которая работала в депо «Измайлово», являлась более-менее красивым архитектурным проектом: там были и лепнина, и ажурные металлические конструкции, держащие потолок.

Большинство элементов оформления сохранилось на станции метро «Первомайская» до сих пор, заметил специалист.

Открытие станции метро «Первомайская» (выведена из эксплуатации в 1961 году). 4 ноября 1954 года / Фото: Главархив Москвы

— Если вы попадаете на экскурсию в депо «Измайлово», то можете посмотреть, как станция выглядит сейчас. Там находится один из цехов по ремонту подвижного состава. На «Калужской» платформа сохранилась, лет 10 назад там стояли старые вагоны, но что там происходит сейчас — не знаю, — отметил собеседник «ВМ».

Кроме того, в московском метро существуют технические станции, уточнил Попов. Так, станция «Троице-Лыково» является эвакуационным выходом на перегоне «Крылатское» — «Строгино». На этом же перегоне есть еще один эвакуационный выход, так называемая точка D: из-за большой длины участка это нужно на случай ЧП, уточнил специалист.

Станцию «Троице-Лыково» не собирались преобразовывать в полноценную пассажирскую, подчеркнул Попов.

— Ее никогда не собирались строить, там находятся тягово-понизительная подстанция и служебные помещения метрополитена. Да, небольшая платформа есть — длиной на вагон–два максимум. В случае необходимости она может быть использована как эвакуационный выход, — рассказал специалист.

В Москве существует много заделов под возможные станции метро, заметил Попов. Например, к таким относится «Суворовская» на Кольцевой линии, которую сейчас решили строить. На второй очереди метро тоже есть несколько заделов. Одним из них была станция «Тверская», открытая в 1979 году, сообщил эксперт.

Станция «Спартак» долгое время существовала как станция-«призрак» на действующем участке Таганско-Краснопресненской линии. Согласно легенде, ее открытию в свое время помешали космонавты.

— Станция «Спартак» сейчас уже действует, но она была построена задолго до открытия под Тушинским полем как «Волоколамская». Потом это название ушло к одноименной станции на Арбатско-Покровской линии, ее переименовали в «Спартак». Точно неизвестно, в чем было дело, но есть одна городская легенда, — говорит Попов. — Согласно ей, Тушинский аэродром должен был отойти под застройку микрорайоном, но советские космонавты отстояли тогда еще действующий аэродром. Станция на аэродроме совершенно не нужна, поэтому от нее отказались, но построили с расчетом на то, что город будет расти и рано или поздно аэродром закроется. Что и произошло в 90-х годах: сначала аэродром закрылся, а сейчас там уже и микрорайон вырос.

1/2 Фото: АГН Москва 2/2 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Таким же «призраком» была «Шаболовская», которая на момент сдачи Калужского радиуса в направлении на юг была готова лишь частично: были построены боковые станционные тоннели и центральный зал. Когда Калужский радиус стали вести в центр, «Шаболовскую» достроили и сдали в начале 80-х годов, отметил Попов.

Фото: АГН Москва

По словам историка, существуют и другие заделы, которые пока не получили продолжения:

— Есть еще «Бега» — нереализованная станция между «Белорусской» и «Динамо». Возможно строительство станции под набережной между «Павелецкой» и «Автозаводской», там есть прямой участок. Самый известный задел находится на перегоне между «Площадью Революции» и «Курской». Там осталась возможность построить две станции. Потом ее сократили до одной станции — условно «Хмельницкая», с пересадкой на «Китай-город».

Долгое время станцией-«призраком» были «Воробьевы горы», рассказал историк. В начале 80-х годов ее закрыли и открыли только в нулевых после реконструкции. С мостом, на котором расположена станция, были большие проблемы: его очень быстро строили к Всемирному фестивалю молодежи и в бетон добавляли соль, чтобы он быстрее схватывался. Большое количество соли позволило бетону впитывать в себя воду, и находящаяся внутри арматура начала разрушаться. Бетон стал крошиться, станцию закрыли и построили объездные мосты, которые после капитального ремонта стали частью обновленной станции, рассказал эксперт.

Вид на Москву-реку и Лужнецкий метромост в районе Ленинских гор (в настоящее время — Воробьевы горы). 21 мая 1979 года. / Фото: В. Егоров / Главархив Москвы

Разговоры про несостоявшуюся станцию «Советская» — самый настоящий миф, добавил Попов.

— Никакой «Советской» между «Театральной» и «Маяковской» никогда не было. Это миф, который придумали диггеры, ничего толком не понимающие. На этом перегоне напротив мэрии находится уклон в 27 тысячных, переходный участок с одной глубины в другую. На таком уклоне станции не строят, — заключил историк.