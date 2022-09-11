«Как застывшая музыка»: экскурсоводы рассказали об архитектуре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские особняки, жилые дома на Тверской и высотки со шпилями — в Москве можно увидеть образцы разных архитектурных стилей. Экскурсоводы рассказали, где найти здания в стиле модерн, какие храмы стали жемчужинами русского узорочья и какие украшения отличают постройки сталинского ампира.

Каменными кружевами, разноцветными кокошниками поверх сводов и богато украшенными наличниками отличается русское (или московское) узорочье XVII века.

— Русское узорочье также называют дивным, ведь его отличает большое количество украшений: изразцов, наличников, узоров и росписей. Для него характерны светлые оттенки, живописные силуэты, пышность, красочность, большое количество деталей, — объяснила экскурсовод Марина Крамская.

В таком стиле обычно строили церкви. Ярчайшие образцф русского узорочья — храм Живоначальной Троицы в Никитниках и белоснежный храм Николая Чудотворца в Хамовниках.

В конце XVII века московские храмы стали возводить в стиле барокко. Наличники будто отрастили ушки: их стали отличать небольшие выступы.

— Архитектура — это застывшая музыка, и в барокко всегда звучит радость. Многоярусные храмы стоят на высоких подклетах и тянутся ввысь к самому небу. Здесь спокойные линии и милые глазу лаконичные полукруглые формы, — сказала Крамская.

Она добавила, что узнать стиль барокко можно по красным и белым оттенкам, большому количеству лепнины и декоративных украшений с узорами в виде завитков и ангелочков. Барокко распространилось благодаря князьям Нарышкиным. Яркие сооружения нарышкинского барокко — храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Высоко-Петровский монастырь.

Также в столице можно полюбоваться оригинальными жилыми и общественными постройками в стиле конструктивизма.

— Конструктивизм родился в начале XX века, когда строить нужно было дешево, но функционально. Поэтому в основе этого стиля — продуманные технические решения. Например, в гостиных таких домов потолки могут быть выше, чем в спальнях, потому что там человек проводит больше времени, — пояснил создатель проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.

Образцы архитектуры еще одного стиля — модерна занимают в столице целые улицы. Это доходные дома и особняки в районе Остоженки, Пречистенки, на задворках Малой Никитской и Поварской улиц. Отличить постройки можно по природным мотивам, поскольку именно этим он и вдохновлен, подсказал экскурсовод и историк Виталий Калашников.

Еще один яркий и узнаваемый стиль Москвы — сталинский ампир. Калашников отметил, что стиль стал символом послевоенного времени. Например, это строгие жилые дома на Тверской улице, Ленинском проспекте и Фрунзенской набережной. Ярким примерами являются, конечно же семь строений сталинского ампира, среди которых здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

— Сталинский ампир с его высотками позволил столице приобрести неповторимый силуэт. Раньше города отличали церкви, их купола и колокольни. В XX веке картинка изменилась, и силуэт Москвы стал действительно уникальным, — заключил Калашников.

До этого москвичам назвали самые красивые места для фотосессий в парках города.