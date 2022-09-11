Москвичам назвали самые красивые места для фотосессий в парках города

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Столичные парки богаты красивыми видами на природные ландшафты и городскую архитектуру, которые можно использовать для различных фотосессий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 11 сентября.

Так, в саду имени Баумана москвичи могут организовать фотосессию в скандинавском стиле. Там расположилась зона «Обитаемый забор», которая представляет собой комплекс небольших павильонов. Они обшиты деревом и станут хорошим фоном для фотографии.

В зоне отдыха «Красногвардейские пруды» горожане могут насладиться урбанистической культурой. Место находится недалеко от делового центра «Москва-Сити», что позволит сделать удачные снимки города. А в парке имени Ю. М. Лужкова можно устроить яркую фотосессию. В его центральной части расположен Рижский сад, который является кусочком Прибалтики, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что фотовыставка о работе городских служб открылась на ВДНХ в честь Дня города. Экспозицию можно найти около входа в Музей городского хозяйства Москвы.