Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Фотовыставка о работе городских служб открылась на ВДНХ в честь Дня города. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

— На фотокадрах выставки «Годы ей к лицу!» – зарисовки из трудовых будней наших специалистов, объекты жилищно-коммунального хозяйства, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы, — говорится в сообщении.

Экспозицию можно найти около входа в Музей городского хозяйства столицы.

Цветочные арки и арт-объекты украсили столицу ко Дню города. О том, как украшали Москву, ранее рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.