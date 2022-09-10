Москва приглашает на праздничные мероприятия в честь Дня города

Фото: АГН Москва

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы. В большую праздничную площадку превратятся центральные улицы Москвы — Тверская, Охотный Ряд и Моховая. Их украсят арт-объектами, цветочными арками и яркими инсталляциями.

В субботу, 10 сентября, развлекательная программа стартует в 12:00 и продлится до 21:00. В воскресенье праздничные площадки начнут работу в 15:00, а завершат — в 20:00. Все мероприятия можно будет посетить бесплатно, однако в некоторых случаях потребуется электронная регистрация.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В этом году столица отмечает свое 875-летие. Москвичей и гостей столицы на центральных площадках города ждут концертные выступления российских музыкантов, потрясающие концерты классической музыки, благотворительный фестиваль «Добрая Москва» и много впечатлений для взрослых и детей.

В праздновании Дня города задействованы все учреждения, подведомственные Департаменту культуры города Москвы.