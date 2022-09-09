Департамент культуры Москвы организует четыре центральные площадки в рамках празднования Дня города Москвы – 2022

Фото: АГН Москва

В этом году столица отмечает свое 875-летие. Масштабный праздник, яркие эмоции и впечатления ждут жителей и гостей Москвы. В рамках празднования Дня города запланировано порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут 10 и 11 сентября 2022 г. во всех административных округах столицы и на четырех центральных площадках.

Что ждет в этот день москвичей и гостей столицы на центральных площадках города? Концертные выступления российских музыкантов, потрясающие концерты классической музыки, благотворительный фестиваль «Добрая Москва» и много впечатлений для взрослых и детей.

В праздновании Дня города задействованы все учреждения, подведомственные Департаменту культуры города Москвы.

В Парке искусств «Музеон» 10 сентября с 12:00 до 21:00 гостей будет ждать фестиваль «Движ Фест» с участием молодых исполнителей и уже известных популярных артистов, которые будут интересны молодежной аудитории и всем, кто любит музыку. Он подготовлен совместно с музыкальным телеканалом «Музыка Первого». В течение двух дней вы можете услышать популярные хиты и уже полюбившиеся песни. 11 сентября мероприятие пройдет с 15:00 до 20:00.

Хотите прогуляться на свежем воздухе и услышать хиты мировой сцены? Тогда вам в новый ландшафтный парк на Павелецкой площади, где вас будет ждать праздничный концерт с участием артистов оперной сцены, популярных исполнителей и симфонических оркестров. На площадке Павелецкая Плаза прозвучат популярные мелодии, а также выступят детские классические коллективы. 10 сентября концерты пройдут с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

Традиционный фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва» встретит своих гостей на Цветном бульваре. Празднование Дня города Москвы будет представлено обширной культурной программой по всей столице. Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации объединятся для того, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе.

Во время фестиваля жителей и гостей столицы ждут различные мероприятия и развлечения: творческие мастер-классы, ярмарка с товарами, сделанными руками подопечных фондов и многое другое. Также на сцене пройдет праздничный концерт с участием известных и любимых всеми артистов, подготовленный совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», музыкальными телеканалами «Music Box» и Europa Plus TV. Программа пройдет 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

Поклонная гора – одно из самых популярных мест для празднования Дня города. На сценической площадке, расположенной у Музея Великой Отечественной войны в Парке Победы, пройдут выступления молодых творческих коллективов, которые покажут многочисленные вокальные, танцевальные и творческие номера. Кульминацией празднования станут концерт, организованный радиостанцией «Дорожное радио» 10 сентября и национальным музыкальным телеканалом «МУЗ-ТВ» - 11 сентября.

Итогом праздничной программы станет фейерверк, который пройдет 10 сентября в 21:00.

Будет организовано 8 точек запуска городских фейерверков:ЦАО, Москворецкая улица, между Парящим и Большим Москворецким мостамиЗАО, парк Победы, Поклонная гора, Аллея партизан ЮВАО, акватория Москвы-реки, р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, д. 31 (баржа – 1 шт.)САО, парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1).СЗАО, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка «Митино» за ФОК "Аквамарин").ЮЗАО, район Южное Бутово, ул. КадыроваТиНАО, г. Троицк, улица Физическая, вблизи Пожарной части № 42.ЗелАО, Озерная аллея, д. 4, стр. 2