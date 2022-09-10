Праздничные открытки на улицах и арки с цветами украсили Москву ко Дню города

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Цветочные арки и арт-объекты украсили столицу ко Дню города. О том, как украшали Москву, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего Москву украсили свыше 4,3 тысячи флагов. Главным элементом декоративных конструкций стали слово «Москва» и цифра 875, которая соответствует возрасту столицы.

В пешеходных зонах Москвы появились арки с живыми цветами, а на билбордах города можно увидеть поздравительные плакаты. У главных вокзалов столицы разместились конструкции в виде огромной открытки в честь праздника.

Также горожане смогут увидеть галерею из лайтбоксов с фотографиями с изображениями столицы на Гоголевском бульваре.

Заммэра уточнил, что для украшения города ничего не закупалось дополнительно. Весь декор использовался повторно после того, как в него внесли небольшие изменения, передали на официальном портале мэра Москвы.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Так, праздничные мероприятия пройдут на площадях, улицах, в парках, выставочных залах, музеях, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях во всех округах столицы.