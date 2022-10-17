«Проигрывают обе стороны»: политолог — о причинах и последствиях противостояния Китая и Европы

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Нарастающие проблемы в отношениях Европы и Китая связаны в том числе с политикой Соединенных Штатов. Смена лидеров в Евросоюзе также ведет к ухудшению отношений с КНР. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

17 октября стало известно, что дипломатическая служба ЕС подготовила документ, в котором сообщается, что Евросоюз должен рассматривать Китай как «тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия». Так, рекомендуется ужесточить отношение к КНР, распределить логистические цепочки за пределы Китая, а также наращивать сотрудничество с США и государствами Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Financial Times.

При этом китайские власти предписали крупным госкомпаниям прекратить перепродажу сжиженного природного газа в Европу и другие страны Азии, чтобы обеспечить зимний отопительный сезон в самом Китае, передает Bloomberg.

Причины конфликта

По словам собеседника «ВМ», трудности в отношениях Китая и Европы начались давно.

— Противостояние Европы и Китая идет по нарастающей. В период правления администрации Трампа в Вашингтоне Евросоюз пытался дистанцироваться от американо-китайского противостояния, и даже было подписано европейско-китайское соглашение по инвестициям, которое потом, впрочем, так и не вступило в силу. После прихода к власти Байдена и обострения конфликта вокруг Тайваня, а также ряда громких историй о правах человека на протяжении последних двух лет идет ужесточение политики ЕС в отношении Китая, — рассказал собеседник «ВМ».

Это связано в том числе со сменой руководства в Евросоюзе: новые лидеры критичнее относятся к Пекину, пояснил политолог.

При этом фактически ухудшение отношений между Европой и Китаем происходит по указанию США, уверен Кортунов.

— И российско-украинский конфликт, и нестабильная ситуация во многих регионах мира — все это укрепляет американское лидерство в западном сообществе. Сейчас отложены до лучших времен все разговоры о стратегической автономии Европы, несовпадении интересов ЕС и США, которые раньше были популярны. Мы наблюдаем консолидацию Запада вокруг, прежде всего, американского лидерства, — объяснил специалист.

Последствия противостояния

Китай — очень крупный экономический партнер Европы, для многих стран он является основным, отметил эксперт. Если начнется сокращение торговли и инвестиций, это нанесет существенный ущерб европейским экономическим интересам и Европе как технологическому лидеру, уверен собеседник «ВМ».

В сфере энергетики Евросоюз не зависит от Китая, однако неурегулированные разногласия могут быть вредны для обеих сторон, подчеркнул политолог.

— В вопросах энергетики зависимости как таковой нет, потому что и Европа, и Китай являются импортерами. У них может быть конкуренция. Но любые крупные потребители углеводородов должны быть заинтересованы в координации своих действий, чтобы не допускать нестабильности цен и распределять энергетические потоки. Когда координации нет, проигрывают обе стороны. Производители энергии могут получить дополнительные преимущества, — объяснил эксперт.

Европейско-китайские отношения будут во многом определяться перспективами американо-китайских отношений, уверен Кортунов. Если удастся добиться стабилизации отношений между Пекином и Вашингтоном, Брюссель подстроится. Если эти отношения будут ухудшаться, то вместе с ними ухудшатся и отношения Евросоюза с Китаем, заключил политолог.