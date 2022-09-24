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«Потенциальный источник горячей войны»: эксперт назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем

Игорь Синельников

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«Потенциальный источник горячей войны»: эксперт назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем
Фото: Pixabay

Несмотря на нежелание Китая конкурировать с Америкой во внешнеполитических вопросах, США все равно выбирают в отношении КНР политику сдерживания. В будущем это может стать причиной серьезного военного конфликта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По его словам, США не готовы к появлению на мировой сцене державы, которая была бы равна им по экономической и военно-политической мощи.

— Истоки проблемы политологи видели еще в конце прошлого десятилетия, когда начались торговые войны Трампа. Это была попытка сдержать Китай экономическими средствами. При Байдене шаги Трампа не были отменены. К ним добавился еще и рост военно-политического давления. История с Тайванем совершенно понятна: Тайвань используется как инструмент давления на Китай, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что Америка имеет сильное желание не дать Китаю развиваться, что для КНР неприемлемо. В прошлые годы в китайском МИД не раз подчеркивали, что Китай не планирует становиться «второй Америкой» и управлять всем миром, но американцев это не убедило, заметил Ломанов.

Америка использует разные рычаги давления, пытаясь вывести Китай из равновесия. Это может привести к серьезным проблемам, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Они уповают на то, что китайская система власти неустойчива и ее можно расшатать. Прежде всего для этого используется нестабильность на национальных окраинах. Все проблемы в Тибете, Гонконге и так далее связаны именно с тем, что китайское общество достаточно монолитное и сплоченное, но фактор этнического сепаратизма используется Западом как инструмент давления на Китай. Эта проблема становится острее. Фактор Тайваня уже превращается в потенциальный источник горячей войны в Восточной Азии. Эта война способна охватить не только материковый Китай и Тайвань, но и прилегающие страны — союзники США, которые могут быть по воле США вовлечены в конфликт, — предупредил эксперт.

Тайвань — наиболее чувствительная из болевых точек, используемых США, отметил специалист. Потенциально Америка может убедить правительство Тайваня объявить о независимости от Китая. После этого Китаю либо придется потерять лицо и никак не отвечать, либо нанести военный удар и ввязаться в противостояние с США, уверен Ломанов.

При этом Китаю не нужны боевые действия на Тайване, подчеркнул эксперт.

— С одной стороны, американцы пытаются убедить Китай в том, что все хорошо и все договоренности относительно территориальной целостности Китая в силе. Но недавно Байден в интервью заявил, что США будут оказывать Тайваню вооруженную защиту в случае конфликта. А Китай сейчас не готов к войне с США и их союзниками. Он не готов проводить военную операцию по присоединению Тайваня. Понимание этой неготовности провоцирует США на оказание максимального давления в расчете на то, что Китай не перейдет в наступление, — объяснил собеседник «ВМ».

Для решения проблем в отношениях США и Китая необходимы переговоры, уверен специалист. Однако уровень доверия между Китаем и США практически нулевой, поэтому перспективы содержательных переговоров пока нет, резюмировал Ломанов.

В настоящее время отношения Китая и США находятся на критическом этапе. Своими действиями Соединенные Штаты могут подорвать суверенитет Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 23 сентября.

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