«Табуированная тема»: эксперт оценил вероятность союза с участием России и Китая

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Военно-политический альянс России и Китая против Запада противоречил бы продвигаемой в Китае позиции: в XXI веке в мире не должно быть альянсов. Вместо этого страны должны иметь возможность свободно взаимодействовать друг с другом в соответствии со своими интересами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По его словам, отношения России и Китая стали гораздо более дружескими, однако пока вопрос создания союза между странами не стоит.

— Сегодня в выпуске Global Times идут комментарии по поводу вчерашней встречи Путина и Си Цзиньпина. Комментарии самые позитивные, но пафос сводится к тому, что Китай намерен развивать партнерство с Россией и выступает за сближение с Россией, при этом он категорически против создания союза. Там есть единственная «редакционка», главный посыл которой сводится к тому, что отношения между Россией и Китаем очень стабильные, обе страны прикладывают большие усилия, чтобы обеспечить сближение, но ни о каком союзе (тем более военно-политическом) речи не идет, — рассказал Ломанов.

Как заметил специалист, Global Times в качестве негативного примера создания союзов, которые затем оказывают разрушительное влияние на международную безопасность, приводит американские блоки: например, AUKUS (объединение Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки — прим. «ВМ»). Также делается вывод, что нынешние сложные события вокруг Украины являются последствием блоковой политики Запада, уточнил собеседник «ВМ».

В Китае подчеркивают, что и Россия, и Китай будут уважать интересы друг друга, отметил Ломанов.

— Речь идет о том, что Китай будет дружить с Россией, но не образовывать с ней союз. И подчеркивается, что обе страны будут заботиться о главных интересах друг друга. Это позитивное для России выражение поддержки. И второй тезис — что Россия и Китай как две крупные державы должны максимально играть роль ответственных стран, стабилизаторов в нынешнем нестабильном и меняющемся мире, — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул: у Китая нет целей, направленных против какой-то страны. Это отражено в недавней беседе Путина и Си Цзиньпина: Россия всячески поддерживает территориальную целостность Китая в вопросе о Тайване, выступая против провокаций других государств (в частности, США). Россия прямо заявила, что осуждает действия американской стороны, направленные против Китая. Это защита интересов Китая, но не создание альянса, уверен собеседник «ВМ».

При этом назвать союз России и Китая исключительно экономическим тоже неправильно, уточнил Ломанов.

— Максимальная поддержка друг друга в чувствительных международных вопросах уже есть, поэтому было бы неправильно считать, что это чисто экономический союз. Это взаимодействие охватывает все сферы. Для Китая создание военного союза является табуированной темой. Это касается не только России — это принципиальная позиция Китая, относящаяся ко всем странам. В основе этого лежит понимание Китаем перспектив современного мира. Они считают, что XXI век не нуждается ни в каких альянсах, скорее — в свободном сотрудничестве всех стран друг с другом. Китай стремится к идеалу объединения всего человечества. Правда, непонятно, насколько такое осуществимо. Но это другой вопрос, — резюмировал специалист.

Журналист китайского издания The Global Times Ван Вэн назвал «знаковой» речь президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о конце доминирования Соединенных Штатов в мире.

Вэн уверен, что РФ ускорит сближение с Дальним Востоком, поэтому «западные санкции не убьют ее, а создадут новую Россию, которая откажется от иллюзий о Западе и постепенно встроится в Восток, обретая новое «я».