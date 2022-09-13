Политолог объяснил, выгодна ли США война с участием НАТО

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Любой крупный конфликт, в который будут втянуты страны НАТО, может привести к непоправимым последствиям. При этом небольшие войны, в которых блок напрямую не участвует, только выгодны Америке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Специалист подчеркнул, что Америка заинтересована в конфликтах, косвенно затрагивающих НАТО, если это не приведет к серьезным проблемам в мире.

— Вашингтону война с участием НАТО сильно не выгодна, иначе бы они уже Смоленск пытались штурмовать. В том-то и дело, что война с участием НАТО им выгодна, например, если это война с какой-то страной, которая обречена на поражение. Например, с Малайзией или Сингапуром. Алжир уже взять сложнее — не факт, что там получится победить, — рассказал политолог.

Именно по этой причине НАТО активно втягивает Украину в боевые действия с Россией, при этом самостоятельно принимая в них лишь опосредованное участие, заметил собеседник «ВМ».

Крупный конфликт НАТО и России был бы слишком рискованным, уверен Журавлев.

— Почему они в свое время и отказали туркам в поддержке, когда они наш военный самолет сбили в Сирии, хотя по уставу должны были поддержать. Турки тут же побежали в НАТО — там их послали подальше. Потому что последствия большой войны НАТО с Россией либо непредсказуемые, либо мы просто все умрем, — объяснил эксперт.

В Европе больше всего Америке мешает Германия, однако ее проще задавить санкциями, чем втягивать в войну, отметил собеседник «ВМ». Немецкая промышленность не выживет без недорогого российского газа, поэтому санкционный режим создан, скорее, против немцев, чем против России, уверен Журавлев.

При этом некоторые другие страны ЕС тоже доставляют Америке неудобства, уточнил специалист.

— Германия — лидер Европы, а ЕС больше Америки как экономика. А в наше время — как в средние века: чем экономика больше, тем она эффективнее. Польша — вторая по экономической активности страна ЕС, она выстроилась за Штатами, англичане — за Штатами, французы во многом торгуют лицензионным американским оружием. Болгария, где фактически сменена власть, может бузить, но никто не заметит эту страну. Венгры беспокоят Америку не экономически, а политически. Их экономика для США — нулевая величина, но там консервативное правительство, которое все время что-то делает не так с точки зрения США, — пояснил политолог.

Как отметил специалист, в будущем возможны новые периферийные войны с участием НАТО. В какой-то форме возможна война США и Австралии с Китаем, а также конфликт Пакистана и Индии или Индии и Китая. Конфликт с участием США к чему-то серьезному не приведет, если там не будет России. В противном случае может начаться серьезная ядерная война, которая приведет к уничтожению человечества, резюмировал собеседник «ВМ».