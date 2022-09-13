«Виноватой назначена Россия»: почему обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном

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Армения и Азербайджан не первый год имеют друг к другу территориальные претензии. Пока они не подпишут мирный договор, стычки между странами будут продолжаться. Кроме того, конфликт ставит в неудобное положение Россию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Специалист заметил, что Азербайджан хотел бы добиться больших целей, чем те, которые были достигнуты ранее.

— У Азербайджана на фоне специальной военной операции на Украине есть определенные люди в руководстве, считающие, что они могут окончательно решить проблему своих взаимоотношений с Арменией и добиться таких целей, которых они не достигли во время предыдущего обострения ситуации и фактически захвата части Нагорного Карабаха, — отметил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, в этом вопросе Азербайджан активно поддерживает Турция. Стратегически Турция уже давно включила этот регион в сферу своих интересов, теперь у нее есть цель добиться успеха в области совместных экономических проектов, уточнил эксперт.

И Армения, и Азербайджан хотят, чтобы Россия выступила их союзником, заметил специалист.

— Вроде как победителем в конфликте вышел Азербайджан, какие-то соглашения были подписаны, Россия выступила в роли гаранта этих соглашений. Но до конца проблемы не решены. Виноватой в ситуации с Арменией и Азербайджаном назначена Россия. Обе страны считают Россию своим союзником и ждут от нее поддержки. Пашинян неслучайно прилетал во Владивосток на переговоры с Путиным, он явно пытался заручиться поддержкой. Этого же хочет Азербайджан. Плюс сейчас Азербайджан разыгрывает такую карту, как возможность заместить часть российского газа и нефти для Европы. Когда Путин разговаривал с Пашиняном, была реплика, что много людей на фоне специальной военной операции уехали из России в Армению. Путин назвал цифру, что в России живет 2,5 миллиона армян. Они ведь тоже, будучи гражданами России, требуют поддержать Армению. Азербайджанская диаспора у нас тоже очень большая, — рассказал Светов.

По словам специалиста, в Армении есть силы, обвиняющие власть в поражении и утрате исторически важных для них областей. В Азербайджане тоже есть люди, призывающие к окончательному решению всех вопросов. При этом ввод миротворческих сил ОДКБ, как было в Казахстане, видится невозможным. Обращение армянского правительства в Совбез ООН не приведет к какому-либо результату, кроме ярких слов, подчеркнул политолог.

Пока обстановка такова, что стычки между странами будут продолжаться, уверен Светов.

— Мы видим по другим странам мира, где отношения между соседями не урегулированы, что конфликты случаются все время. Возьмем Северную и Южную Корею, где это непрерывно происходит. В ряде арабских стран такая же ситуация. Думаю, конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжится годами, если не будет оказано мощное давление и страны не подпишут мирный договор. Если начнутся совместные экономические проекты, ценность которых будет выше, чем ценность стычек из-за каждого кусочка территории, ситуация может измениться, — резюмировал специалист.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности из-за обстрелов со стороны азербайджанских вооруженных сил. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба правительства республики.

Также было решено обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совбез ООН, говорится в сообщении.