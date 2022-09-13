Армения обратится к России, ОДКБ и в Совбез ООН из-за агрессии Азербайджана

Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности на фоне обстрелов со стороны азербайджанских Вооруженных сил. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила пресс-служба правительства республики.

Было решено официально обратиться к России в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН, сказано в сообщении.

Также на заседании обсуждались дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против Армении.

В заседании, кроме членов Совета безопасности, участвовали также президент Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян, сообщает Sputnik Армения.

13 сентября Министерство обороны Армении заявило о погибших и раненых в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. В ведомстве отметили, что азербайджанские военные с полуночи с применением артиллерии и беспилотников открыли огонь в сторону Армении по нескольким направлениям.

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу обстрелов на границе с Азербайджаном. В ходе беседы премьер-министр Армении назвал действия Азербайджана неприемлемыми.

Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 00:05 вторника, 13 сентября, начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.