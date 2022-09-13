Армения сообщила, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана есть погибшие

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Министерство обороны Армении во вторник, 13 сентября, заявило о погибших и раненых в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Азербайджана на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

В ведомстве отметили, что азербайджанские военные с полуночи с применением артиллерии и беспилотников открыли огонь в сторону Армении по нескольким направлениям.

— Обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Нанесены удары по гражданской инфраструктуре, — рассказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Также он сообщил, что с армянской стороны есть погибшие и раненые.

— Данные уточняются, — добавил Торосян.

Также он опроверг утверждения Минобороны Азербайджана о том, что обстрел начала Армения, сообщает «Интерфакс».

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу обстрелов на границе с Азербайджаном. В ходе беседы премьер-министр Армении назвал действия Азербайджана неприемлемыми.

Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 00:05 вторника, 13 сентября, начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.