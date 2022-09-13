Пашинян обсудил с Путиным эскалацию конфликта на границе с Азербайджаном

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщается на сайте правительства республики.

— Премьер-министр подробно рассказал о начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в направлении территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия, — сказано в сообщении.

В ходе беседы премьер-министр Армении назвал действия Азербайджана неприемлемыми.

Около часа назад Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана с 00:05 вторника, 13 сентября, начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций рядом с Горисом, Соткой и Джермукой.