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«Новые центры силы»: как сотрудничество России и Азии может изменить мировой порядок

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Новые центры силы»: как сотрудничество России и Азии может изменить мировой порядок
Фото: Администрация президента РФ

В Астане прошел саммит с участием лидеров азиатских и евразийских государств. На одном из мероприятий форума президент России Владимир Путин заявил, что в Азии «крепнут новые центры силы». О влиянии региона на формирование нового миропорядка и движении нашей страны на Восток «Вечерней Москве» рассказал профессор, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

Центры силы в Азии

В своем выступлении на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Владимир Путин отметил:

— Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую, роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы.

Какие центры силы имел в виду президент? Как полагает собеседник «ВМ», речь идет о следующих странах, которые условно можно разбить на три группы:

  • лидеры — Китай и Индия;
  • ключевые игроки — Вьетнам, Индонезия и Малайзия (Юго-Восточная Азия);
  • перспективные игроки — Казахстан и Узбекистан (Центральная Азия).

Потенциал этих стран, как и в целом всего региона, огромен. Чтобы это понять, достаточно обратить внимание на два факта: в регионе проживает более половины населения Земли (свыше 4,7 млрд человек), а его совокупный ВВП уже сейчас составляет порядка 60 процентов от мирового. Причем экономикам многих стран Азии только предстоит перейти на модернизационные рельсы.

— На сегодняшний день Азия не только крупный производитель дешевых товаров, но и производитель целого ряд высоких технологий. Таким образом, многое, в том числе современные открытия и научный прогресс, постепенно перемещается в Азию, — отметил Маслов.

Запад VS Восток

Формирование центра силы размером с целый регион предполагает оппозицию уже существующим центрам влияния. Речь идет о США и Европе. Однако, как отмечает собеседник «ВМ», страны Азии не хотят себя противопоставлять Западу. Сейчас для них важно выработать свою политику, которая позволила бы им «громче звучать на мировой арене».

— Проблема заключается в том, что многие концепции мирового порядка, которые сейчас существуют, разрабатывались без участия азиатских стран: например, концепция мировой торговли и торговых санкций. То есть их интересы совпадают в открытии рынков без тарифных барьеров и санкционных мер. В этом плане Азия, конечно, противостоит коллективному Западу, — поясняет директор ИСАА.

При этом важно понимать, что, несмотря на общие интересы, между отдельными странами Азии есть и ряд существенных противоречий. Самый яркий пример — отношения Индии и Китая, которые сложно назвать добрососедскими.

Площадки для взаимодействия

Прошедший в Астане саммит показал, что страны Азии готовы сотрудничать и строить конструктивный диалог. Ключевые направления взаимодействия, по словам эксперта:

  • разработка совместных финансово-банковских механизмов;
  • создание системы открытых границ, подразумевающую уменьшения тарифных барьеров.

Обсуждать проблемы региона и договариваться о совместных проектах представители стран Азии могут и в рамках международных организаций. Их довольно много, и они во многом дополняют друг друга. В своей речи на саммите Владимир Путин выделил три: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Новые центры силы»: как сотрудничество России и Азии может изменить мировой порядок Фото: «Вечерняя Москва»

— Большое количество различных организаций не означает, что они противоречат друг другу. Наоборот, это помогает выстраивать более конструктивный диалог. Например, мы видим, что взаимодействие, с одной стороны, в ШОС, а с другой — в ЕАЭС идет на пользу России, — полагает Маслов.

Движение на Восток

На фоне санкционной войны, которую страны Запада ведут с Россией, в обществе все чаще идут разговоры о движении страны на Восток. Вот что подразумевается под этим движением, по мнению директора ИСАА:

  • переориентация российских торговых потоков и политических инициатив с Запада на Восток, в том числе в страны арабского Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ и др.);
  • переподготовка кадров, готовых работать с восточным миром;
  • понимание роли России в регионе.

— Интеграция России в азиатский мир — это очень долгий процесс. Он не произойдет одномоментно. Но возможность работать с Азией и быть частью этого мира только-только появляется за счет переориентации наших экономических потоков, — заключил Маслов.

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