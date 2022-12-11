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Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

Евгений Белоусов
В мире
Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово
Фото: МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич обвинил США и косовоалбанские власти в Приштине в несоблюдении актов ранее достигнутого соглашения.

— Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают. Вы видите, что таковой не существует, только «нам можно все, что и сколько захотим», — заявил он.

Глава государства также отметил в эфире национального телевидения Сербии, что прошедший день стал для него самым тяжелым за все время пребывания на посту президента.

10 декабря косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича.

Косовская полиция со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

11 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападения на полицейскую миссию EULEX в непризнанном Косове.

Косово Александр Вучич США Сербия
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