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Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8

Араз Салехов

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Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8
Фото: Минобороны РФ

Истребители российской авиации ликвидировали украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в Минобороны.

— Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8, — говорится в Telegram-канале Минобороны России.

До этого на Запорожское направление прибыли российские танки Т-80БВ, которые в разы превосходят машины ВСУ. Член экипажа отметил, что данный танк не оставит шансов боевым машинам противника.

Также стало известно, что солдаты Западного военного округа обороняются в районе населенного пункта Торское в Донецкой народной республике, предотвращая прорывы со стороны ВСУ. Российские бойцы постоянно ведут наблюдение.

Накануне российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.

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