Секретные документы времен вице-президентства Байдена нашли в аналитическом центре в США

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Сотрудники связанного с президентом США Джо Байденом аналитического центра в США обнаружили секретные документы времен, когда действующий американский лидер был вице-президентом страны.

Как сообщает телеканал CBS News, доверенные лица главы Белого дома в начале ноября нашли в центре около десяти секретных материалов. Они хранились вместе с бумагами, в которых не было закрытых данных.

Национальный архив был уведомлен о такой находке. По информации телеканала, адвокаты американского президента сами предложили передать эти документы, поскольку они не были предметом расследований или запросов.

Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору в северном округе выяснить происхождение документов и то, как они могли попасть в аналитический центр. В свою очередь Байдену было неизвестно о содержании материалов, а об их обнаружении ему сообщил адвокат, пишет ТАСС.

В конце августа прошлого года стало известно, что бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хранил в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде более 300 документов, содержащих государственную тайну.