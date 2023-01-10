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Резидент технопарка «Слава» приступил к созданию лекарства для лечения бесплодия

Евгений Жуков
Город
Резидент технопарка «Слава» приступил к созданию лекарства для лечения бесплодия
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Отечественное производство средств для лечения бесплодия обезопасит данную отрасль от ценового и других видов давления. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Правительство города уделяет особое внимание развитию сферы высоких технологий, в том числе медицины. На сегодняшний день порядка 150 компаний принимает участие в разработках инновационных решений в столичных технопарках.

К примеру, резидент технопарка «Слава» — биотехнологическая компания «АйВиФарма» — разработал первое российское лекарство для репродуктивного здоровья и теперь занимается наращиваем объемов производства. Модернизированное производство работает над выпуском субстанции, а именно сырья для создания препарата «Примапур», а также готовое средство в одноразовой шприц-ручке.

Руководство компании намерено увеличить объемы производства данной субстанции до 30 граммов в год. Такое количество лекарства даст возможность тысячам россиян стать родителями, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что биотехнологическая компания «Биокад» с 2021 года в рамках офсетного контракта поставила для нужд системы здравоохранения города порядка 600 тысяч упаковок готовой продукции.

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