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В Подмосковье планируют решить проблемы дольщиков в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье планируют решить проблемы дольщиков в 2023 году
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что решению проблем дольщиков и расселению аварийного жилья уделят особое внимание в 2023 году. Также акцент сделают на строительстве новых школ, детских садов, поликлиник.

Он отметил, что на 2023 год запланирована масштабная работа по этим направлениям. За год в Московской области планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров жилья. Это коснется не менее чем 12,5 тысячи человек. Первым делом проблемы аварийного жилья будут решены в Шатуре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, передает «360».

В настоящее время в Подмосковье продолжается строительство более чем 160 социальных объектов, из которых 64 должны ввести в этом году.

Воробьев добавил, что делать жизнь человека лучше — это главный приоритет повседневной работы властей. Он похвалил глав городских округов и их команды за энтузиазм и желание быть лучшими и обеспечивать перемены, решать проблемы местных жителей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день в дорожную карту столицы включены 24 объекта, которые будут построены для обманутых дольщиков. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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