Вирусолог Аграновский оценил опасность нового штамма коронавируса «кракен»

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Новый штамм коронавируса «кракен» похож на своих предшественников — быстро распространяется, но легче переносится, не вызывая высокую смертность. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он пояснил, что новый штамм является одним из подвидов «омикрона».

— Все «омикроны» заразные, но меньше смертей вызывают. Новые вирусы летают от человека к человеку со скоростью ветрянки, но убивают мало людей, — отметил он в комментарии НСН.

При этом Аграновский добавил, что люди с ослабленным иммунитетом по-прежнему находятся в зоне риска, вакцинация может уберечь их от тяжелого течения болезни.

Новый штамм коронавируса «кракен» быстро распространяется в Европе. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России данный штамм пока не был выявлен, передает издание argumenti.ru.

В России 98 процентов подтвержденных случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», другие варианты COVID-19 не имеют развития. О симптомах болезни и о том, как отличить «омикрон» от классического гриппа, — в материале «Вечерней Москвы».