Вирусолог Малышев рассказал о тревожной тенденции новых штаммов COVID

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Врачи все чаще обращают внимание на тревожную тенденцию: штаммы COVID способны вызвать длительный постковидный синдром. Порой он протекает годами и способен вызвать летальный исход. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, профессор Николай Малышев.

Он отметил, что у ряда пациентов, перенесших коронавирус, наблюдаются поражения центральной нервной системы, печени, легких. У людей более тяжело протекают фоновые заболевания.

Специалист добавил, что COVID обычно поражает сразу несколько систем организма. При каждом новом заражении могут возникать новые осложнения.

Малышев добавил, что пока ученые не выяснили, какова длительность постковидных осложнений. В некоторых случаях они проходят за месяц или два–три, иногда тянутся годами. Даже при легком течении болезни из-за новых штаммов может возникнуть постковидный синдром, передает Общественная служба новостей.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков отметил, что пока иммунная защита от коронавируса у населения формируется традиционным путем (после перенесенной болезни). Прививка не защищает от заражения на 100 процентов, но снижает риск возникновения осложнений.

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