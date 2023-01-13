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Суд оштрафовал Ходорковского на 300 тысяч рублей

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Суд оштрафовал Ходорковского на 300 тысяч рублей
Фото: DPA/TASS

Суд оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* на 300 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда столицы в пятницу, 13 января.

По словам пресс-секретаря суда, изначально Ходорковскому* вменяли статью КоАП РФ «Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса», однако суд переквалифицировал правонарушение на «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В итоге экс-главу ЮКОСа оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что другого иностранного агента, рэпера Мирона Федорова*, известного под псевдонимом Oxxxymiron*, оштрафовали на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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