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Движение на МКАД на юге Москвы восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД на юге Москвы восстановили после ДТП
Фото: АГН Москва
Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

На юге Москвы восстановили движение на МКАД после столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 13 января.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 29 километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись четыре автомобиля. Движение было затруднено на двух полосах из пяти.

Другое ДТП произошло в центре столицы. В результате столкновения двух немецких иномарок пострадала женщина.

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