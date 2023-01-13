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Движение на МКАД на юге Москвы восстановили после ДТП
Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий
На юге Москвы восстановили движение на МКАД после столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 13 января.
— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 29 километра Московской кольцевой автодороги. Столкнулись четыре автомобиля. Движение было затруднено на двух полосах из пяти.
Другое ДТП произошло в центре столицы. В результате столкновения двух немецких иномарок пострадала женщина.
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