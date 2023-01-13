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Депздрав Москвы опроверг информацию о недостатке лекарств для больных ВИЧ и гепатитом С

Георгий Соланович
Город
Депздрав Москвы опроверг информацию о недостатке лекарств для больных ВИЧ и гепатитом С
Фото: shutterstock

Пациенты, больные ВИЧ и гепатитом С, обеспечены лекарствами более чем на пять месяцев, информация о недостатке препаратов не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы в пятницу, 13 января.

— Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на пять месяцев по каждому виду. Препараты имеются в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных ДЗМ, — говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

Закупки необходимых медизделий были произведены еще в октябре 2022 года. Для обеспечения потребностей на последующие периоды депздрав столицы объявил конкурсы в декабре предыдущего года, заключили в пресс-службе.

11 января Депздрав Москвы опроверг информацию об отсутствии в городе препарата «Тамоксифен» для онкобольных. Как уточняется, все пациенты с онкозаболеваниями в столице относятся к льготным категориям граждан и могут получить данный препарат бесплатно в аптеках, подведомственных столичному депздраву.

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