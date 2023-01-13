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Приметы и советы

Эксперты дали советы, куда вложить сбережения в 2023 году для получения прибыли

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперты дали советы, куда вложить сбережения в 2023 году для получения прибыли
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперты дали советы, куда выгоднее вложить сбережения, чтобы получить прибыль в этом году.

Довольно привлекательный вариант в этом году — банковский депозит, считает директор института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Он пояснил, что инфляция будет замедляться.

— Если положить под те ставки, которые сейчас предлагают, результат получится вполне привлекательный, к тому же это самый надежный вариант сбережения и приумножения денег. Все другие — достаточно рискованные и требуют постоянного мониторинга ситуации на рынках, — отметил он в комментарии aif.ru.

Заместитель заведующего базовой кафедрой инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров добавил, что еще один надежный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность немного выше, чем у банковского депозита. Можно взять и корпоративные облигации. У наиболее надежных из них ставки в районе 12–13 процентов, у более рисковых — 20 процентов.

До этого инвестиционный советник Станислав Розинов рассказал о правилах вложений в иностранную валюту. По его словам, нужно составить валютную корзину: 50 процентов инвестиций вложить в доллары и по 25 процентов — в евро и юани, передает издание «Невские новости».

В 2023 году курс доллара и евро может незначительно снизиться. Это связано с тем, что рост доллара и евро в конце прошлого года был искусственным. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

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