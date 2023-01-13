Заселение первой новостройки по реновации началось в районе Выхино-Жулебино

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

улица Академика Скрябина, дом 3/1 Карта всех событий

Первую новостройку передали под заселение по реновации в районе Выхино-Жулебино. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новое здание находится по адресу улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпуса 1–4.

К переселению готовятся около тысячи горожан. Они переезжают из домов на Рязанском проспекте и Ташкентской улице. Уточняется, что в общей сложности в новом доме насчитывается семь корпусов.

— Более 400 предложений равнозначных квартир направлены жителям пятиэтажек в конце 2022 года, — подытожил в свою очередь министр правительства столицы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводят на официальном портале мэра Москвы.

До этого председатель ведомства Игорь Войстратенко сообщил, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, который был построен в Донском районе в рамках программы реновации. Для будущих жильцов в новостройке доступно 184 квартиры. В доме также есть подземная парковка.