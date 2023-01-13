Ефимов: Москва стандартизировала 80 процентов госзакупок

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На начало 2023 года в Москве типовая документация разработана для 80 процентов регулярных закупок городских заказчиков. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столица с 2015 года проводит работу по стандартизации закупок, в ходе которой утверждаются типовые формы документов по наиболее часто приобретаемым товарам, работам и услугам, а также устанавливаются единые, понятные для всех участников требования, — заявил он.

По словам Ефимова, использование городскими заказчиками типовой документации повышает прозрачность закупочных процедур и снижает вероятность возникновения ошибок при составлении техзадания.

Министр правительства Москвы и глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева добавила, что за прошлый год в рамках работы по стандартизации было утверждено 72 комплекта типовой документации для обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Из них по 18 комплектов приходится на сферы городского хозяйства, имущества и транспорта, а также на закупки в области общегородских задач.

До этого Ефимов сообщил, что в столичном районе Лефортово пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий. В реализацию проектов будет вложено 11,5 миллиарда рублей.

Также заммэра рассказал, что участок бывшей промзоны «Донские улицы» реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Реализация проекта позволит создать около 420 новых рабочих мест.