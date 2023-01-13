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Полиция задержала пассажирку такси с особо крупной партией наркотиков на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала пассажирку такси с особо крупной партией наркотиков на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Кетчерская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции на востоке столицы задержали пассажирку такси с килограммом синтетических наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 13 января.

По ее словам, сотрудники ГИБДД остановили машину с подозреваемой на Кетчерской улице для проверки документов. Во время разговора с шофером полицейские заметили, что пассажирка заметно нервничает, и решили провести личный досмотр.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В результате обыска у 24-летней пассажирки такси обнаружили два крупных свертка с неизвестным веществом общей массой около килограмма. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился N-метилэфедрон.

По словам задержанной москвички, синтетический наркотик она забрала из тайника и планировала после перепродать его через закладки.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантку заключили под стражу.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Сотрудники полиции задержали группу преступников, которые выращивали коноплю в частном доме. В логове злоумышленников правоохранители обнаружили 12 килограммов марихуаны.

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