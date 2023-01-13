Синоптик Синенков рассказал, сколько продлится потепление в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Потепление в Москве продлится до конца следующей недели, затем температура снова упадет. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в пятницу, 13 января.

По его словам, потепление обусловлено теплым и влажным воздухом, который пришел в регион из Атлантики.

— Температура в понедельник пока еще останется отрицательной, днем — минус 2 градуса. А вот уже в ночь на вторник повысится до минус 1. Во вторник мы ожидаем повышение температуры до нуля. А в среду и четверг — до положительных значений плюс 2–3 градуса. Такое повышение температуры продлится как минимум до следующих выходных дней, затем температура снова начнет понижаться, — передает слова синоптика ТАСС.

В ближайшие выходные температура воздуха в Москве будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже может установиться слабоположительная температура. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.