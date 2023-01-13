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Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах

Араз Салехов
Общество
Путин поручил усовершенствовать механизмы общественного контроля на выборах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Администрации президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе, — говорится в сообщении.

Российский лидер назначил ответственными по этому вопросу первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, сообщает сайт Кремля.

До этого глава РФ призвал добиваться роста реальных доходов населения. По его словам, меры актуальной экономической политики необходимо выстраивать так, чтобы они вели к росту реальных доходов людей наряду с социальной поддержкой малоимущих, прежде всего семей с маленькими детьми.

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